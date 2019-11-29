Стало известно, как изменится стоимость проезда в петербургском метро

Санкт-Петербург, 29 ноября. Комитет по тарифам правительства Санкт-Петербурга определил стоимость разового проезда в метро, а также установил цены на многоразовые и льготные проездные. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Смольного.

Стоимость одного жетона увеличится с 1 января 2020 года на 10 рублей и составит 55 рублей. При этом при оплате поездки картой «Мир» стоимость разового проезда составит 40 рублей, а для обладателей «Единой карты петербуржца» поездка в метро будет стоить 35 рублей.

Кроме того, владельцы «Подорожника» будут тратить 37 рублей на поездку с первой по десятую, затем стоимость поездки будет снижаться до 33 рублей. Единый проездной на месяц подорожает до 3015 рублей, а льготный ― до 623 рублей. Также в цене вырастут и проездные для учеников ― до 535 рублей, и для студентов ― до 1075 рублей.

Стоимость суточного проездного составит от 185 до 705 рублей с зависимости от количества дней, единый проездной на 90 минут обойдется в 68 рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что повышение цен на проезд в метро направлено на туристов. По прогнозам, в следующем году город посетит более 9 миллионов туристов, минимум 500 тысяч из этих гостей — по электронной визе. Петербургские власти отказались от субсидирования поездок туристов. Вырученные деньги будут направлены на пополнение парка общественного транспорта. При этом большинство горожан пользуются проездными билетами, для них подорожание составит всего 4%.