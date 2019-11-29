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В Петербурге второй день подряд эвакуируют суды из-за угрозы взрыва

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В Петербурге второй день подряд эвакуируют суды из-за угрозы взрыва

Санкт-Петербург, 29 ноября. Петербург в пятницу накрыла вторая волна «судебного минирования». Сегодня из-за угрозы взрыва эвакуированы Приморский, Выборгский и Невский районные суды.

На их электронные ящики поступили письма о том, что в зданиях якобы заложены взрывные устройства, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

К зданию Приморского суда уже прибыли правоохранительные органы, взрывотехники, бригады скорой помощи и кинологи. Выборгский и Невский суды сейчас эвакуируют. 

Как сообщалось ранее, в четверг, 28 ноября, неизвестные телефонные террористы «заминировали» в Петербурге девять судов. В общей сложности было эвакуировано более 1300 человек. В Горсуде сообщили, что злоумышленники требовали 120 000 000 рублей.

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