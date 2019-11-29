Кондукторов заменят техникой в общественном транспорте Петербурга

Санкт-Петербург, 29 ноября. Обновленные автобусы без кондукторов могут появиться на дорогах Петербурга. О готовящейся модернизации рассказали в городском комитете по транспорту.

В Смольном предполагают, что вскоре на многих маршрутах кондукторов заменит техника. Пассажиры петербургского транспорта будут иметь возможность оплатить проезд с помощью любого проездного билета или банковской карты. Разовые билеты будут продавать водители. Бескондукторная система уже реализуется в современных трамваях «Чижик». Проверять, оплатили ли пассажиры проезд, должны будут контролеры. После транспортной реформы все деньги с оплаты проезда начнут поступать в бюджет Петербурга, а не компаниям-перевозчикам, как это происходит сейчас.

Однако совсем отказываться от профессии кондуктора в Петербурге не планируют. Как отметили в ГУП «Пассажиравтотранс», без этой специальности общественный транспорт не будет полноценно функционировать.

«Кондуктор должен уметь объявлять названия остановочных пунктов, если нет автоматического аудиоинформатора, и при изменении маршрута, оказывать помощь маломобильным пассажирам», — рассказали в «Пассажиравтотрансе» «Петербургскому дневнику».

Кроме того, кондукторы выполняют функцию контролеров, проверяя оплату проезда. Сейчас контролеры не могут штрафовать безбилетников, поскольку протокол имеют право оформлять только сотрудники комитета по транспорту. Несостыковку должны устранить поправки в городской закон об административных правонарушениях, которые уже представил Смольный. Как отметил эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин, после принятия поправок часть кондукторов можно будет перевести в контролеры.

Ранее эксперт по транспорту Владислав Сергеев объяснил, почему Петербургу нужна транспортная реформа. Он считает необходимым отказаться от маршруток, представляющих опасность на дороге.