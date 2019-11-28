Беглов принял в Смольном делегацию из Франции

Санкт-Петербург, 28 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял в Смольном мэра французского города Гавр Жана-Батиста Гастина.

Глава Петербурга рассказал своему французскому коллеге о транспортной реформе, которая предполагает переход на альтернативные источники энергии.

«Сейчас проходят стажировку десять электробусов в центральной части нашего города. Мы будем развивать экологический транспорт», — сказал Беглов, его слова приводят «Невские новости».

Он также рассказал о создании в Петербурге новых пространств для отдыха горожан и об обновлении социальной инфраструктуры. Беглов подчеркнул, что власти Петербурга заинтересованы в сотрудничестве с Гавром.

На встрече с французской делегацией обсуждались вопросы водоснабжения. Беглов рассказал гостю о том, что 90% сточных вод в Петербурге очищается.

Губернатор пригласил Гастина посетить один из музеев Великой Отечественной войны, который находится в старых производственных цехах. Он также высказался о необходимости укрепления гуманитарных связей с Францией.

Мэр Гавра одобрил предложения Беглова. Он подчеркнул, что города могут сотрудничать в сфере образования и науки.

Ранее сообщалось, что Беглов провел личный прием петербуржцев и по итогам встречи дал несколько поручений. Он также принял участие в заседании комиссии по безопасности дорожного движения.