Выставка с редкими фото Путина открылась в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 ноября. Уникальная выставка «Рахлин. Путин. Самбо. Дзюдо. Прикосновение к истокам» открылась в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца.

Экспозиция заработала к 50-летию клуба «Турбостроитель». Здесь в 1969 году открыли секцию самбо, которой руководил Анатолий Рахлин.

Рахлин был одним из первых советских тренеров по дзюдо, под его началом занимался Владимир Путин. Будущий президент занимался самбо с 11 лет и неоднократно становился чемпионом Ленинграда, передает «Пятый канал».

Путин имеет звание мастера спорта по самбо и дзюдо, активно популяризирует этот вид спорта среди молодежи.

Анатолий Рахлин ушел из жизни в августе 2013 года. За 50 лет работы он подготовил более сотни мастеров спорта.

В Петербурге очень бережно относятся к наследию Рахлина. В мае 2019 года состоялся седьмой юношеский турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России.

Накануне глава государства прибыл с рабочим визитом в Петербург. У Путина была очень насыщенная программа: он официально открыл трассу М-11 Москва — Петербург, побывал на заводе «Адмиралтейские верфи», провел совещание.

Президент также принял участие в открытии памятника писателю Даниилу Гранину и встретился с петербуржцами. Он посоветовал горожанам не зацикливаться на проблемах других стран, а думать о себе.

Путин в здании СПбГУ успел проститься с Людмилой Вербицкой, которую позднее похоронили на Северном кладбище.