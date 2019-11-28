Беглов дал ряд поручений после личного приема петербуржцев

Санкт-Петербург, 28 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов провел личный прием граждан, сообщила пресс-служба администрации города.

Личный прием состоялся 28 ноября. Один из местных жителей попросил восстановить подсветку надписей «1941» и «1945» в Выборгском районе.

«Это будет очень знаменательно для нашего города, важно для горожан», — сказал петербуржец.

Беглов поддержал эту идею и распорядился наладить работу цифровых патриотических обозначений к юбилею Великой Победы.

Глава города также распорядился установить качели на детской площадке в Московском районе, пишут «Невские новости».

Ранее губернатор принял участие в заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Он поручил ускорить работу по установке средств фиксации нарушителей, а также принять меры для защиты детей на дорогах.