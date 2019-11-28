Беглов обсудил с чиновниками безопасность на дорогах в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Глава города заявил, что количество ДТП в городе сокращается. По словам Беглова, нужно уделить больше внимания безопасности детей на дорогах. По последним данным, число аварий с детьми увеличилось на 5%.

«Наша задача — обеспечить безопасность детей в новостройках», — отметил губернатор, его слова приводят «Невские новости».

Кроме того, Беглов призвал усилить меры по фиксации нарушений. Он поручил чиновникам проконтролировать установку камер на дорогах и доложить о проделанной работе на следующей неделе.

Накауне президент России Владимир Путин открыл трассу М-11. Губернатор Петербурга отметил, что при строительстве новой развязки М-11 поможет разгрузить Пулковское шоссе и обеспечит доступ к петербургском аэропорту «Пулково».