Неизвестные «заминировали» городской суд Петербурга и потребовали выкуп

Санкт-Петербург, 28 ноября. Неизвестные по электронной почте сообщили, что здание Петербургского городского суда заминировано.

В объединенной пресс-службе городских судов отметили, что письмо с угрозой поступило на электронную почту 28 ноября. Злоумышленники утверждают, что за входами и выходами из здания ведется наблюдение.

Они потребовали перевести 120 тысяч рублей и пригрозили, что «заминирования» будут продолжаться, пока деньги не поступят на счет.

Сотрудники суда сообщили в полицию, из здания эвакуируют сотрудников и посетителей.

Напомним, что в России заведомо ложное сообщение о террористическом акте наказывается лишением свободы сроком до 10 лет.