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Экономика

Беглов назвал Германию одним из основных торговых партнеров Петербурга

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Беглов назвал Германию одним из основных торговых партнеров Петербурга

Санкт-Петербург, 28 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал Российко-немецкий сырьевой форум площадкой для решения вопросов сотрудничества РФ и ФРГ.

Накануне в Санкт-Петербургском горном университете началась 12-я российско-германская сырьевая конференция. Глава города отметил роль мероприятия для развития партнерских отношений между двумя странами.

По словам Беглова, Петербург готов сотрудничеству с немецкими промышленниками, пишут «Невские новости». Германия по-прежнему входит в тройку стран-партнеров Петербурга по импорту и экспорту товаров.

В последние годы петербургские ученые заключили более 350 соглашений в образовательной сфере с немецкими коллегами, добавил Беглов. Петербург заинтересован в наращивании сотрудничества с ФРГ, резюмировал глава города.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время визита в Петербург встретился с губернатором Александром Бегловым. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на встрече обсуждалось положение дел в городе и программа его развития.

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