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Сотрудник ФСИН попытался сбыть наркотики в петербургских «Крестах»

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Сотрудник ФСИН попытался сбыть наркотики в петербургских «Крестах»

Санкт-Петербург, 28 ноября. Сотрудники службы безопасности Следственного изолятора №1 УФСИН в Петербурге задержали инспектора, который подозревается в использовании служебного положения для сбыта наркотических веществ. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Под подозрение попал один из инспекторов отдела режима, в его обязанности входило следить за дисциплиной, распорядком и перемещениями заключенных. Сотрудника ФСИН задержали на территории «Крестов», как только он прошел через проходную режимного объекта.

Сотрудник ФСИН попытался сбыть наркотики в петербургских «Крестах»

Ранее сотрудники собственной безопасности СИЗО получили информацию о возможной причастности офицера к противоправной деятельности. Во время досмотра инспектора при нем было обнаружено порядка 20 г спрессованного гашиша.

Подозреваемому вменяют попытку сбыта наркотиков с использованием служебного положения. Возбуждено уголовное дело. Коллеги задержанного полагают, что наркотики предназначались арестантам «Крестов».

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