Петербургские ученые рассказали, как лазерные технологии помогают сохранить памятники

Санкт-Петербург, 28 ноября. Применение лазерных технологий позволяет чистить памятники без вреда для поверхности, проводить реставрацию и создавать электронную базу памятников.

Группа исследователей под руководством профессора кафедры фотоники «ЛЭТИ» Вадима Парфенова применяет лазерные технологии уже на протяжении 14 лет. По словам Парфенова, лазер позволяет создавать высокоточные копии памятников, восстанавливать утраченные памятники или их части.

«Имея такой архив, мы при необходимости можем реконструировать поврежденные или утраченные памятники, их отдельные детали», – отметил специалист в комментарии «Петербургскому дневнику».

Лазер отлично справляется со снятием копий. При снятии копии с помощью формовки оригинальной скульптуры на поверхность памятника оказывается сильное воздействие. Бесконтактное копирование скульптур позволяет изготавливать копии без вреда для оригинала.

Кроме того, лазер применяется при очистке и реставрации памятников. Лазерный луч может избирательно воздействовать на загрязнение и испарять инородный материал ― пленки микроскопических водорослей, лишайники, сажепылевые загрязнения и другие.

Ранее ученые выяснили, из-за чего вымерли неандертальцы. Специалисты пришли к выводу, что никакие дополнительные факторы не сыграли в этом значимой роли, неандертальцы могли исчезнуть в силу простых демографических причин.