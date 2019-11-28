Карманники обокрали туриста из США в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 ноября. В полицию Петербурга обратился иностранец, заявив, что его обокрали. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 27 ноября, пострадал мужчина из США 1951 года рождения. По его словам, кошелек пропал рядом с музеем Эрмитаж.

Добычей карманников стали водительские права, банковские карты и 16 тысяч рублей. Турист планирует вернуться на родину уже 29 ноября, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Пушкине трое кавказцев напали на курьера и отобрали пиццу с напитками.