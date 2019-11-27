Петербургские дороги и тротуары обработали против гололеда

Санкт-Петербург, 27 ноября. Дорожная техника была заранее подготовлена к уборке снега в Петербурге, сообщил начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин.

Накануне в Петербурге выпал небольшой снег. С раннего утра на уборку вышли дворники, к расчистке улиц подключили спецтехнику.

По словам представителя комитета, дорожная техника с запасом противогололедных материалов работала во всех районах Петербурга.

«Неблагоприятный прогноз погоды мы получили заблаговременно, мы ожидали снег, поэтому техника была готова заранее», — рассказал Мизюкин, его цитируют «Невские новости».

По его словам, все опасные участки были обработаны специальными солевыми растворами, чтобы предотвратить появление ледяной корки. Также использовалась песко-соляная смесь.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что всего через пару дней в снова потеплеет. Воздух прогреется до 1-3 градусов тепла.

По мнению Колесова, предстоящая зима будет относительно теплой, но с непродолжительными температурными скачками.