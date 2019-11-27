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Путин и Беглов обсудили развитие Петербурга

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Путин и Беглов обсудили развитие Петербурга

Санкт-Петербург, 27 ноября. Президент России Владимир Путин во время визита в Петербург провел встречу с губернатором города Александром Бегловым.

27 ноября глава государства находится в Петербурге. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин и Беглов обсудили планы развития Северной столицы.

Днем Путин побывал на торжественном открытии автомобильной дороги М-11. Он положительно оценил работу строителей и предложил отметить их труд официальными наградами.

Путин открыл памятник писателю Даниилу Гранину, монумент расположен на Дальневосточном проспекте. Он побывал на заводе «Адмиралтейские верфи», где осмотрел строящиеся суда.

Президент также успел на прощание с Людмилой Вербицкой, которое состоялось в здании СПбГУ.

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