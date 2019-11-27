Беглов заявил, что М-11 уменьшит загруженность Пулковского шоссе

Санкт-Петербург, 27 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что трасса М-11 с новой развязкой облегчит доступ в аэропорт «Пулково».

Для трассы М-11 уже построены развязки на КАД и у Софийской улицы. Однако нужна еще одна развязка по направлению к петербургскому аэропорту, сказал Беглов.

«Новая развязка с М-11 позволит облегчить доступ в «Пулково» жителям соседних областей, а также снизить транзитный поток по Пулковскому шоссе», — сказал губернатор, его цитируют «Невские новости».

По словам главы города, реализация этого проекта возможна при поддержке федерального центра. Он добавил, что М-11 сократит время в пути между двумя столицами до 5,5 часов.

Она также положительно повлияет на развитие четырех областей — Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской. Беглов отметил, что М-11 улучшит ситуацию на дорогах во время дачного сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал официальное открытие трассы. По его словам, М-11 станет точкой притяжения крупного бизнеса. Уже сейчас региональные власти получают заявки на строительство логистических центров рядом с платной дорогой.