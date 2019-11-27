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Дорожные службы начали уборку выпавшего снега в Петербурге

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Дорожные службы начали уборку выпавшего снега в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 ноября. Коммунальные службы приступили к уборке выпавшего в Петербурге снега.

Накануне в Северной столице выпал небольшой снег. С раннего утра уборкой занимаются дворники, для расчистки улиц привлекли спецтехнику. За процессом уборки можно следить онлайн на специальном портале комитета по благоустройства Петербурга.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, уже в ближайшие дни в город вернется тепло. Температура воздуха составит 1-3 градуса тепла.

Дорожные службы начали уборку выпавшего снега в Петербурге

Как отмечают «Невские новости», похолодает только 30 ноября. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, каким образом будут борться с наледью на тротуарах. Он пояснил, что вода с крыш должна сразу попадать в ливневую канализацию. Для этого необходимо переустроить тротуары. 

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