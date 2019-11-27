Депутаты ЗакСа приняли бюджет Петербурга на 2020 год

Санкт-Петербург, 27 ноября. Депутаты Заксобрания Петербурга приняли бюджет города на 2020 год в окончательном чтении с дефицитом 52,7 млрд рублей.

Дефицит бюджета составит 7,8% от уровня доходов. Законопроект поддержали 39 депутатов, пять проголосовали против, один воздержался.

Доходы составят 674,9 млрд рублей, расходы — 727,7 млрд рублей. Как отмечает ТАСС, на развитие транспортной системы города выделено свыше 130 млрд рублей, на поддержку льготых категорий семей и детей — 218,6 млрд рублей.

На развитие социнфраструктуры направят 39,4 млрд рублей, на дорожно-транспортную инфраструктуру — 28 млрд рублей. В бюджет заложили средства на развитие ЖКХ, покупку квартир для нуждающихся в улучшении условий.

Напомним, что ранее губернатор Петербурга Александр Беглов внес поправки в законопроект, которые предусматривали увеличение дохода на 10,2 млрд рублей и расходов на 26,3 млрд рублей.

По мнению Беглова, бюджет должен быть открытым и прозрачным для горожан. При подготовке правок учитывались многие факторы, в том числе реализация национальных программ, уровень социального развития Петербурга.

Власти Петербурга уверены, что городу нужна стабильная налоговая политика. Это поможет регулярно наполнять доходную часть бюджета. Кроме того, многие промышленные предприятия нуждаются в субсидиях на обновление материальной базы.