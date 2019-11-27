Прощание с Вербицкой началось в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 ноября. Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой началось в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В актовом зале в здании Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского университета проходит гражданская панихида. На траурной церемонии присутствует спикер Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Александр Беглов, его коллега из 47 региона – Александр Дрозденко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, депутаты и коллеги Вербицкой.

Александр Беглов выступил на панихиде. Он отметил, что Вербицкая развивала отечественную систему образования. Губернатор назвал Вербицкую учителем с большой буквы.

После панихиды в храме Смоленской иконы Божией Матери пройдет отпевание. Вербицкую похоронят на Северном кладбище.

Не исключено, что проститься с Вербицкой приедет президент России Владимир Путин. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Вербицкая была ему близка.

Ранее депутаты Госдумы назвали уход из жизни Людмилы Вербицкой невосполнимой утратой для культуры России.