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Трое кавказцев в Пушкине отобрали у курьера пиццу

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Трое кавказцев в Пушкине отобрали у курьера пиццу

Санкт-Петербург, 27 ноября. Трое мужчин отобрали еду у курьера в Пушкине, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в ночь на 27 ноября. По словам пострадавшего, трое кавказцев представились заказчиками. Они забрали пиццу и не оплатили заказ, ущерб оценивается в 2,7 тысячи рублей.

Грабителям на вид 25-35 лет, ростом до 180 см, с бородами. Полиция предпринимает меры к задержанию преступников.

Ранее сообщалось, что двое кавказцев похитили игровые приставки из магазина электроники в Петербурге.

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