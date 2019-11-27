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Двое кавказцев украли приставку Nintendo из магазина электроники в Петербурге

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Двое кавказцев украли приставку Nintendo из магазина электроники в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 ноября. Неизвестные проникли в магазин электроники в Петербурге и украли две игровые приставки, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 24 ноября в Петроградском районе. Грабители похитили две приставки Nintendo, ущерб превысил 26 тысяч рублей.

По словам сотрудника службы безопасности магазина, грабители — уроженцы Кавказа. Они были одеты в спортивные костюмы Puma и Adidas, кроссовки и пуховики.

Полиция проверяет информацию по инциденту.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти неизвестные ограбили пожилого ветерана, украв шесть медалей.

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