Мошенница обокрала пенсионерку в Ленобласти, представившись электриком

Санкт-Петербург, 27 ноября. Мошенница в Ленобласти, представившись электриком, похитила у пенсионерки 27 тысяч рублей, сообщил источник Федерального агентства новостей.

26 ноября в полицию обратилась 79-летняя пенсионерка. Она рассказала, что к ней пришла женщина и тайно похитила деньги из комода, а потом исчезла.

На подозреваемой был светлый парик. Одета в серую шапку, темную куртку и юбку, кожаные сапоги черного цвета.

Возбуждено уголовное дело о краже, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что неизвестные в Ленобласти ограбили ветерана войны, похитив шесть медалей и смартфон.