Полиция разыскивает жителя Ленобласти за секс с несовершеннолетней

Санкт-Петербург, 27 ноября. Молодой парень вступил в сексуальную связь с несовершеннолетней в Ленобласти, сообщил источник Федерального агентства новостей.

26 ноября в полицию обратилась мать 16-летней девочки. Она рассказала, что молодой человек 2001 года рождения совращал ее дочь.

Школьница растет в благополучной семье, на учете ОДН не состоит. Полиция разыскивает подозореваемого, ведутся оперативные действия.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти мужчина девять месяцев насиловал несовершеннолетнего мальчика.