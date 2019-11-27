Синоптики предупредили о надвигающемся на Петербург снегопаде

Санкт-Петербург, 27 ноября. Теплая и снежная погода установится в Санкт-Петербурге 27 ноября, предупредили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, осадки выпадут утром, ближе к 11.00 по местному времени (совпадают с московским). Специалисты отметили, что снег продолжит идти и в четверг.

После этого снежное облако направится в сторону Великого Новгорода. В Северную столицу оно прибыло из Ленинградской области, уточнили синоптики. В регионе снег выпал еще вчера.

Как заверили эксперты, осадки будут умеренными, а столбики термометра покажут около двух градусов выше нуля. Петербуржцев и гостей Северной столицы предупредили о вероятной гололедице, которая ожидается в ночное время. Региональное МЧС посоветовало водителям и пешеходам быть максимально осторожными и внимательными на дорогах.

Отметим, что дорожные службы города на Неве заранее подготовились к надвигающемуся снегопаду. Вечером во вторник, несмотря на слабую интенсивность осадков, работники коммунальных служб вышли на улицы, убирая снег и участки льда на проезжей части для предотвращения возможных аварий.

Спецтехника присутствует в каждом районе Петербурга. Напомним, что следить за снегоуборочными работами можно на интерактивной карте, размещенной на сайте петербургского комитета по благоустройству.

Ранее косметолог Александра Гонт в преддверии морозов посоветовала запастись жирными кремами, плотными масками, сыворотками с антиоксидантами и пептидами.