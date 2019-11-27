Вокалист Rammstein прокатился на ленточном транспортере в «Пулково»

Санкт-Петербург, 27 ноября. Знаменитый музыкант Тилль Линдеманн прокатился на ленте выдачи багажа в петербургском аэропорту «Пулково». Видео хулиганского поступка скандальный артист опубликовал в своем Instagram.

На кадрах видно, что музыкант занял место на транспортере вместе с багажом других пассажиров, задрал ноги и проехался, попивая из алюминиевой банки.

Был ли поступок Линдеманна замечен сотрудниками «Пулково» – неизвестно.

Напомним, ранее российско-украинская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. Видеоклип на песню «Frau & Mann» появился 23 ноября на официальном канале проекта Lindemann в YouTube.

По сюжету видеоклипа, героиня Лободы допустила оплошность на производстве, и ее вызвал на ковер начальник, которого сыграл Линдеманн. Он предпринял попытку изнасилования у себя в кабинете, но героиня Лободы разбила ему голову пепельницей. Потом они снова встречаются за праздничным столом, накрытым по поводу возвращения из космоса мужа героини Лободы. Режиссером клипа стал россиянин Сергей Минадзе.

Ранее певица Светлана Лобода призналась в интервью Ксении Собчак, что состоит в отношениях с солистом немецкой метал-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Однако после ни один из участников рок-группы не подтвердил этот союз.