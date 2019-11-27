Большой праздник для ветеранов по инициативе Беглова впервые пройдет в Ледовом дворце

Санкт-Петербург, 27 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил подготовку к празднованию январских памятных дат с членами Координационного совета по делам ветеранов города.

В январе жители Петербурга отпразднуют 77-ю годовщину прорыва блокады и 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда, план мероприятий, приуроченных к памятным датам, включает более 100 общегородских событий и акций. Подготовку к их проведению губернатор Северной столицы Александр Беглов обсудил с представителями Координационного совета по делам ветеранов.

Как пишут «Невские новости», 18 января, в день прорыва блокады Ленинграда, в Ледовом дворце состоится большой праздник для ветеранов. 27 января, в день полного освобождения города, будут возложены венки и цветы к монументам на мемориальных кладбищах, на площади Победы, у триумфальной Арки Победы в Красном Селе. В этот же день пройдет праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский».

Одной из главных площадок праздника станет Дворцовая площадь, Беглов поручил дополнительно проработать и согласовать с ветеранами интерактивную программу.

К январским памятным датам улицы Петербурга получат специальное оформление. Во всех школах города проведут уроки мужества. Кроме того, начнет работать интернет-портал, где будут представлены фронтовые письма.

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