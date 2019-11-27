Финансирование программы ОМС в Петербурге увеличат на 11,6 млрд рублей в 2020 году

Санкт-Петербург, 27 ноября. Проект территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи обсудили на заседании правительства Петербурга. Глава города Александр Беглов поддержал предложение о том, чтобы Петербург стал пилотным регионом по переходу на лекарственное страхование.

Общая стоимость программы на 2020 год составит 167 млрд рублей. Эта сумма на 11,6 млрд рублей больше, чем в текущем году.

Присутствующий на заседании правительства губернатор Петербурга поддержал предложение о том, чтобы Северная столица стала пилотным регионом по переходу на лекарственное страхование. Кроме того, Беглов поручил комитету по здравоохранению изучить эффективность системы медосмотров в вечернее время.

Глава города также обратил внимание на то, что в следующем году необходимо будет завершить переход детских поликлиник на электронную медицинскую карту. К этому времени, по его словам, должна быть создана общая база и налажены коммуникации между поликлиниками и стационарами, передают «Невские новости».

Как сообщалось ранее, на заседании правительства Беглов поднял вопрос медицинского обслуживания жителей Северной столицы. По его мнению, сотрудникам медучреждений не хватает качественной подготовки. Беглов призвал правительство заняться вопросом увеличения квалифицированного медицинского персонала в больницах и медцентрах.

Председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец констатировал, что работа в этом направлении уже идет. В Петербурге были приняты меры по повышению эффективности центров трудоустройства, которые готовят средний медперсонал.