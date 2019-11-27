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Петербургские дорожники готовы встретить снегопад во всеоружии

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Петербургские дорожники готовы встретить снегопад во всеоружии

Санкт-Петербург, 27 ноября. Дорожные организации Петербурга готовятся к снегопаду, который, по прогнозам, пройдет 27 ноября.

Вечером во вторник, несмотря на слабую интенсивность осадков, петербургские дорожники уже вышли на улицы города, убирая снег и участки льда на проезжей части с целью предотвратить возможные ДТП.

Как пишут «Невские новости», спецтехника работает в каждом из районов Северной столицы, ее местонахождение можно увидеть в реальном времени благодаря онлайн-карте, размещенной на сайте комитета по благоустройству. Здесь отображается не только перемещение тракторов и машин, но и детальная информация о каждой единице техники, включая тип, назначение, марку и гаражный номер.

По прогнозам синоптиков, в течение ближайших суток в Петербурге и Ленинградской области ожидается снег, мокрый снег и дождь. На дорогах высока вероятность гололедицы, поэтому водителям следует проявлять максимальную осторожность.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что метеорологи предупредили об «атмосферной впадине», в которой на этой неделе окажется вся европейская часть России.

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Источник: «Невские новости»
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