Губернатор Петербурга Беглов утвердил запрет выходить на лед до 15 января

Санкт-Петербург, 27 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в котором установлены сроки запрета выхода на лед. Согласно данному документу, выход на ледовую поверхность будет запрещен до 15 января 2020 года.

Температура в Санкт-Петербурге опустилась до отрицательной и поверхность водоемов города начала покрываться льдом. Однако пока что лед недостаточно прочный и нахождение на нем может быть опасным для жизни.

При подготовке документа администрация города проконсультировалась со специалистами Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, которые дали свой прогноз относительно толщины льда в разные периоды зимнего времени.

Кроме того, в городе было проведено совещание с участием полицейских, спасателей и представителей Комплекса защитных сооружений. На нем обсуждались методы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций, а также меры предосторожности, которые нужно соблюдать зимой на замерзших водоемах.

На протяжении зимнего времени года все потенциально опасные места будут находиться под наблюдением специалистов, которые предотвратят выход горожан на слишком тонкий лед. Те же, кто попытается нарушить постановление губернатора, заплатят штраф в пять тысяч рублей.