В Мурино из-за аварии без воды остались 5 тысяч квартир

Санкт-Петербург, 26 ноября. В городе Мурино Ленинградской области более 5 тысяч квартир остались без водоснабжения из-за серьезной аварии на водопроводе. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

Подача холодной и горячей воды была прекращена в дома, расположенные на Привокзальной площади и Скандинавском проезде.

«В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения 26 ноября с 16:07 и до окончания работ будет отключено холодное и горячее водоснабжение 17-и многоквартирных жилых домов», — говорится в сообщении местной администрации.

В общей сложности без водоснабжения оказались 4397 человек. Установлением причины аварии и ее ликвидацией занимается ремонтная бригада ООО «Новая Водная Ассоциация». О точном времени восстановления подачи водоснабжения пока не сообщается.

На данный момент подача воды местным жителям осуществляется с помощью автоцистерн у которых выстроились многометровые очереди. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий.

Напомним, ранее около 16 тысяч человек, проживающих в Курске, остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосетях.