Беглов проинспектирует новогодние праздничные мероприятия в разных районах Петербурга

Санкт-Петербург, 26 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов намерен проинспектировать новогодние праздничные мероприятия в разных районах города.

Губернатор отметил, что местные власти должны подготовить детские елки и концерты, а также уличные гуляния в период новогодних праздников. Беглов также добавил, что намерен лично посетить праздничные мероприятия в разных районах города, после чего даст оценку работе местных властей.

«Буду посещать районы в новогодние праздники, и мы подведем итоги, кто лучше провел праздник», — пояснил Беглов.

Губернатор также добавил, что необходимо уделить особое внимание районам с новостройками.

«Дети должны иметь возможность гулять на новых площадках. Многие делают хорошие горки на ледяшках. Надо усилить эту работу», — подчеркнул глава города.

Стоит отметить, что в период новогодних праздников в Петербурге состоится более 300 мероприятий. 21 декабря на Дворцовой площади состоится церемония официального открытия городской елки с участием Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга, а в новогоднюю ночь будет представлена праздничная программа с фейерверком.