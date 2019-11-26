Беглов посетил готовящийся к открытию детсад в ЖК «Магнифика»

Санкт-Петербург, 26 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов во вторник посетил новый детский сад на Магнитогорской улице (ЖК «Магнифика»), который должен открыться уже 2 декабря.

Детсад, рассчитанный на 160 мест, уже набрал детей. Дошкольное учреждение было создано одновременно с возведением жилья, что соответствует распоряжению Беглова о строительстве жилых кварталов сразу же вместе с социальной инфраструктурой. Оно уже включено в перечень объектов, которые должны быть выкуплены в 2019 году. При этом выкупная стоимость составляет 187,5 млн рублей, пишет портал «Невские новости».

Кроме того, губернатор Петербурга посетил образовательный интеллект-центр «Охта 8» в Красногвардейском районе, который открылся после капремонта. Речь идет о новом отделе библиотеки им Маяковского.

«30 лет помещение было в запустении, не могли привести его в порядок. Сейчас привели в порядок. Я очень рад, что жители района получили к Новому году такой подарок», — отметил градоначальник.

Беглов осмотрел саму библиотеку, которая содержит 100 тыс. книг как на русском, так и на иностранных языках, а также оценил дворовую территорию. Глава Петербурга остался доволен порядком, который поддерживают сотрудники библиотеки.