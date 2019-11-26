Более 300 праздничных мероприятий пройдут в Петербурге в новогодние каникулы

Санкт-Петербург, 26 ноября. Власти Петербурга планируют организовать 340 праздничных мероприятий, приуроченных к Новому году и Рождеству. Во вторник губернатор города Александр Беглов обсудил с правительством эти планы.

Праздники начнутся с 21 декабря, когда будет зажжена главная елка города. Официальную церемонию откроет Дед Мороз из Великого Устюга, который поздравит петербуржцев с наступающим Новым годом и навестит детей в больницах. В тот же вечер на Дворцовой площади начнется праздничная программа.

С 26 по 30 декабря в Ледовом дворце пройдет «Праздник Новогодней елки» для начальных классов петербургских школ, а 31 декабря, в 23.00, начнутся народные гуляния на Дворцовой, на Малой конюшенной улице и возле Гостиного двора. Как сообщает портал «Невские новости», Беглов остался доволен программой праздников, отметив ее насыщенность.

Ранее Всероссийский Дед Мороз назвал самый популярный подарок, который на этот Новый год просили дети. По его словам, маленьких россиян больше всего интересовали квадрокоптеры и электросамокаты. Перечислил Дед Мороз и самые необычные, на его взгляд, подарки. К примеру, в некоторых письмах просили о хвосте русалки и крыльях бабочки, билетах в цирк и на балет. Были и те, кто мечтал о заплыве с дельфинами.