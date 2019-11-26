Беглов заявил, что Петербург нуждается в увеличении квалифицированного медперсонала

Санкт-Петербург, 26 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в медицинских учреждениях города необходимо повысить число квалифицированных специалистов.

Во вторник Беглов встретился с членами правительства Петербурга и поднял вопрос медицинского обслуживания жителей Северной столицы. По мнению главы города, сотрудникам медучреждений не хватает качественной подготовки. Беглов призвал правительство заняться вопросом увеличения квалифицированного медицинского персонала в больницах и медцентрах.

Председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец констатировал, что работа в этом направлении уже идет. В Петербурге были приняты меры по повышению эффективности центров трудоустройства, которые готовят средний медперсонал.

«Нами рассматривается возможность в рамках оптимизации здания санатория «Жемчужина» организовать центр подготовки, — приводят его слова «Невские новости». — В 2021 году, когда будет закончена реконструкция и мы сможем использовать здания для образовательного процесса колледжа».

В этом году на заработные платы сотрудникам медицинских учреждений Петербурга было выделено 497 миллионов рублей. За текущий год в целевом порядке на работу были приняты 633 врача.

На заседании правительства города было принято решение о том, что для петербуржцев станут доступны бесплатные медуслуги в области акушерства, гинекологии, детской хирургии, нейрохирургии и сердечно-сосудистой хирургии.