Петербуржцы смогут получать бесплатную медпомощь за счет межбюджетного трансферта

Санкт-Петербург, 26 ноября. Петербуржцам будут доступны бесплатные медицинские услуги в области акушерства, гинекологии, детской хирургии, нейрохирургии и сердечно-сосудистой хирургии. Решение об этом приняло сегодня правительство города. Это станет возможно за счет межбюджетного трансферта.

Заседание в Смольном провел губернатор Александр Беглов. Одним из главных на повестке был вопрос по территориальной программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи петербуржцам на 2020 год, а также на плановый период 2021 и 2022 годов. Общая стоимость программы составляет 167,42 млрд рублей, пишет издание «Невские новости».

Всего в программе принимают участие 446 медорганизаций. В нее также входит список лекарственных препаратов, которые врачи будут по рецепту бесплатно определенным категориям граждан.

По словам главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, теперь будут введены отдельные нормативы на выполнение компьютерной томографии, ее сроки сократят с 30 до 14 дней, сократят и время получения результатов диагностических и инструментальных лабораторных исследований. Лисовец также добавил, что проект был подготовлен в соответствии со всеми постановлениями министерства здравоохранения России.

Накануне стало известно, что бюджетно-финансовый комитет утвердил проект финансирования обязательного медицинского страхования на следующий год. Третье чтение состоится 27 ноября. Согласно подготовленному документу, в следующем году на эти цели будет выделено 119 млрд рублей. Сейчас в Петербурге застрахованы 5,7 миллиона застрахованных граждан. Таким образом, на каждого человека запланированный лимит на оказание бесплатной медицинской помощи составит 18 тысяч 974 рубля.