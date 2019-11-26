Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от гражданина Таджикистана

Санкт-Петербург, 26 ноября. Несовершеннолетняя жительница Петербурга забеременела от гражданина Таджикистана. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

25 ноября петербурженка 2004 года рождения обратилась в детский медицинский центр «Ювента». Срок беременности девушки-подростка составляет от пяти до шести недель. Несовершеннолетнюю отпустили домой в удовлетворительном состоянии, после чего сотрудники «Ювенты» направили информацию о ее обращении в полицию.

Выяснилось, что девушка-подросток с июня 2019 года вступала в половые отношения с неработающим гражданином Таджикистана 2001 года рождения. Материалы дела направлены следователям для принятия процессуального решения, сообщают «Невские Новости».