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Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от гражданина Таджикистана

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Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от гражданина Таджикистана

Санкт-Петербург, 26 ноября. Несовершеннолетняя жительница Петербурга забеременела от гражданина Таджикистана. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

25 ноября петербурженка 2004 года рождения обратилась в детский медицинский центр «Ювента». Срок беременности девушки-подростка составляет от пяти до шести недель. Несовершеннолетнюю отпустили домой в удовлетворительном состоянии, после чего сотрудники «Ювенты» направили информацию о ее обращении в полицию.

Выяснилось, что девушка-подросток с июня 2019 года вступала в половые отношения с неработающим гражданином Таджикистана 2001 года рождения. Материалы дела направлены следователям для принятия процессуального решения, сообщают «Невские Новости».

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Источник: Невские Новости
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