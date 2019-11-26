Итоги навигационного периода для разводки мостов 2019 года подведут в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 ноября. Пресс-конференция, на которой подведут итоги навигационного периода для разводки мостов 2019 года, пройдет в предстоящий четверг в Северной столице. Об этом сообщает во вторник пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Отмечается, что во время мероприятия будут подведены результаты навигационного периода, кроме того, расскажут о ремонтных работах, которые были проведены на переправах в течение последних 12 месяцев. Также уточняется, что гости пресс-конференции смогут познакомиться с экспозицией Музея мостов, который открылся в городе этой осенью.

Напомним, сезон навигации по рекам и каналам в Петербурге закрыли 15 ноября.