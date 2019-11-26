Экс-губернатор Петербурга Яковлев вновь стал отцом

Санкт-Петербург, 26 ноября. 75-летний экс-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев во второй раз стал отцом. Сын родился три месяца назад, сообщил политик в интервью.

«Да, три месяца назад это случилось. Мы с женой очень счастливы. Видим, как ребенок активно развивается, растет. Для нашей семьи — это большая радость», — прокомментировал рождение сына Владимир Яковлев в интервью изданию «Петербургский дневник».

Бывший губернатор Санкт-Петербурга уже во второй раз становится отцом. Сын от первого брака Игорь родился в 1970 году. Его брата, который появился на свете совсем недавно, назвали Владимиром.

Также в своем интервью Яковлев рассказал о том, с какими трудностями ему пришлось столкнуться во время руководства городом. По словам Яковлева, его администрация работала, когда в стране сложилась достаточно тяжелая финансовая ситуация. Очень многие проекты не удавалось реализовывать за счет бюджетных средств, поэтому приходилось обращаться к бизнесменам.

Яковлев также поделился мнением о действующем губернаторе Санкт-Петербурга Александре Беглове.

«Беглов — очень грамотный человек. Он отлично знает ситуацию в городе и понимает, что необходимо делать для того, чтобы Петербург становился лучше, и чтобы жизнь в нем становилась лучше. Поэтому его нужно только поддерживать», — высказался бывший губернатор.

В настоящее время Владимир Яковлев занимает пост президента Российского союза строителей.