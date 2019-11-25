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Число высокотехнологических компаний в Петербурге вырастет в шесть раз к 2030 году

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Число высокотехнологических компаний в Петербурге вырастет в шесть раз к 2030 году

Санкт-Петербург, 25 ноября. Число высокотехнологических компаний в Санкт-Петербурге должно вырасти в шесть раз. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

К 2030 году их количество должно вырасти до 600. Планируется, что благодаря реализации проекта число инженеров и IT-специалистов значительно увеличится.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что соглашение касается многих образовательных программ. Об этом пишут «Невские новости».

«Уже сейчас практику и стажировку в «Газпром нефти» ежегодно проходят около 200 студентов петербургских вузов. Каждый пятый из них приходит на работу в подразделения компании», — сказал он.

Напомним, на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что городу необходимы серьезные инвестиции в исторический центр. Он обратил особое внимание на то, что все объекты культуры надо восстанавливать.

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