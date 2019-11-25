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Беглов наградил Эйфмана за вклад в развитие образования в Петербурге

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Беглов наградил Эйфмана за вклад в развитие образования в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов наградил художественного руководителя Театра балета и Академии танца Бориса Эйфмана нагрудным знаком «За гуманизацию школы Петербурга».

На совещании с членами правительства Петербурга глава города отметил заслуги Эйфмана и председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрея Бондарчука перед Северной столицей.

Руководителю театра вручили нагрудный знак «За гуманизацию школы Петербурга». Балетмейстер также получил премию правительства Петербурга в номинации «За вклад в развитие, воспитание и образование».Эйфману губернатор пожелал творческих успехов и поблагодарил за труд.

Беглов наградил Эйфмана за вклад в развитие образования в Петербурге

Бондарчуку Беглов объявил благодарность. Глава города высоко оценил его эффективную государственную гражданскую службу, передают «Невские новости».

В этом году 2 сентября Беглов посетил Академию танца Бориса Эйфмана и поздравил всех учащихся с Днем знаний. Глава Петербурга также осмотрел новые оборудованные классы для занятий.

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Источник: Невские новости
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