Беглов утвердил Потехину и Пикалева членами правительства Петербурга

Санкт-Петербург, 25 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что Валерий Пикалев и Ирина Потехина войдут в правительство города.

На заседании Беглов заявил, что направил в Законодательное собрание Северной столицы документы на утверждение членами городского правительства вице-губернатора Ленинградской области Валерия Пикалева и заместителя министра просвещения Ирины Потехиной.

Ранее петербургский губернатор сообщил, что Любовь Совершаева, которая ранее занимала пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, переходит на новую работу в полномочное представительство президента в СЗФО.

Ранее сообщалось, что Беглов подписал постановление об учреждении с 2020 года премии городского правительства имени Жореса Алферова. По данным пресс-службы Смольного, премию будут получать ученые, которые внесли значимый вклад и достигли выдающихся результатов в сфере нанотехнологий.