Беглов запретил строить новые ЖК без социальных объектов в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с членами городского правительства строительство жилых комплексов. Почти все проекты, в которых не было предусмотрено строительство социальной инфраструктуры, были отклонены.

Глава города неоднократно отмечал, что на территории новых многоэтажек должны быть предусмотрены школы, детские сады и поликлиники. Большинство застройщиков предусмотрели эти условия в своих проектах. Социальные объекты они готовы передать городу на безвозмездной основе.

Так, на набережной Обводного канала появится девятиэтажный жилой дом. Застройщик также предусмотрел детский садик и зеленую зону в этом районе. Два детских сада, поликлиника, а также общеобразовательная и музыкальная школы появятся вместе с новым жилым кварталом у Красносельского шоссе.

Застройщик 17-этажного жилого дома на пересечении Львовской улицы и Пискаревского проспекта обязался построить школу и детский сад. Кроме того, еще одна районная школа будет отреставрирована. Около жилого комплекса на Колпинском шоссе появятся два детских сада, школа и поликлиника.

Аналогичные обязательства на себя взяли строители жилых домов на Северном проспекте, на улице Ольги Берггольц, на Богатырском проспекте и у Шкиперского протока.

Губернатор отметил, что передача соцобъектов Петербургу по всем территориям должна быть согласована на бумаге со всеми нюансами, передают «Невские новости».

Ранее Беглов и генеральный директор компании «Газпром нефть» Александр Дюков подписали соглашение о создании международного технологического хаба в Петербурге.