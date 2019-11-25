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В Петербурге создадут международный технологический центр для энергетического комплекса

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В Петербурге создадут международный технологический центр для энергетического комплексаСанкт-Петербург, 25 ноября. Правительство Петербурга и компания «Газпром нефть» создадут международный технологический центр, который займется разработкой новых технологий в промышленном и энергетическом комплексах.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и генеральный директор компании «Газпром нефть» Александр Дюков подписали соглашение о создании международного технологического хаба. Проект предусматривает совместную работу по стимулированию и привлечению в город промышленных и энергетических корпораций, а также поддержку местных технологических стартапов. Согласно прогнозам экспертов, создание хаба позволит к 2030 году локализовать в Петербурге основной объем заказов в сфере энергетики, на которые ежегодно в России инвестируется более 100 миллиардов рублей.

В Петербурге создадут международный технологический центр для энергетического комплекса

По словам Беглова, реализация данного проекта сделает Петербург одной из технологических столиц мира. Кроме того, разрабатываемые центром технологии, смогут найти применение и в городском хозяйстве.

В 2020 году компания «Газпром нефть» откроет в Петербурге Цифровой дом, который станет крупнейшим технологическим пространством в городе. Сотрудники Цифрового дома займутся разработкой программного обеспечения в области искусственного интеллекта и робототехники.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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