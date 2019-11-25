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Яковлев рассказал, с какими вызовами сталкивался на посту губернатора Петербурга

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Яковлев рассказал, с какими вызовами сталкивался на посту губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 25 ноября. Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев рассказал о том, с какими трудностями ему пришлось столкнуться на посту главы города.

По словам Яковлева, его администрация работала, когда в стране сложилась достаточно тяжелая финансовая ситуация (Яковлев занимал пост губернатора с 1996 по 2003 год. — Прим. ФАН). Очень многие проекты не получалось реализовать за счет бюджетных средств, поэтому приходилось обращаться к бизнесменам, чтобы они тоже принимали участие в жизни Петербурга. Кроме того, было сложно убедить жителей Северной столицы начать платить за электричество, газ и отопление.

«Если вы помните, то в конце 1990-х годов тарифы на коммунальные услуги даже близко не соответствовали ни экономике, ни хоть каким-то стандартам. Но и у людей денег не было, дорожили каждой копейкой! Поэтому любое повышение тарифов воспринималось в штыки. Приходилось ходить на митинги, убеждать горожан», — рассказал Яковлев.

Он подчеркнул, что эту проблему тогда удалось решить. Также экс-губернатор отметил, что на посту градоначальника завершил не все проекты. Например, строительство кольцевой автодороги он запустил, зная, что объект будет готов уже при другом губернаторе.

Яковлев рассказал, с какими вызовами сталкивался на посту губернатора Петербурга

«Это была не только самая сложная, но и самая интересная работа! Большой город, полный комплекс всех направлений: строительство, образование, здравоохранение, энергетика», — отозвался Яковлев о работе губернатора.

Сейчас Владимир Яковлев занимает пост президента Российского союза строителей. В интервью «Петербургскому дневнику» Яковлев поделился мнением о нынешнем губернаторе Северной столицы Александре Беглове.

«Беглов — очень грамотный человек. Он отлично знает ситуацию в городе и понимает, что необходимо делать для того, чтобы Петербург становился лучше, и чтобы жизнь в нем становилась лучше. Поэтому его нужно только поддерживать», — подчеркнул бывший градоначальник.

25 ноября 2019 года Яковлеву исполнилось 75 лет. Он сообщил, что отметит юбилей в Петербурге среди родственников и близких друзей.

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Источник: Петербургский дневник
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