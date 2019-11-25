Яковлев рассказал, с какими вызовами сталкивался на посту губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 25 ноября. Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев рассказал о том, с какими трудностями ему пришлось столкнуться на посту главы города.

По словам Яковлева, его администрация работала, когда в стране сложилась достаточно тяжелая финансовая ситуация (Яковлев занимал пост губернатора с 1996 по 2003 год. — Прим. ФАН). Очень многие проекты не получалось реализовать за счет бюджетных средств, поэтому приходилось обращаться к бизнесменам, чтобы они тоже принимали участие в жизни Петербурга. Кроме того, было сложно убедить жителей Северной столицы начать платить за электричество, газ и отопление.

«Если вы помните, то в конце 1990-х годов тарифы на коммунальные услуги даже близко не соответствовали ни экономике, ни хоть каким-то стандартам. Но и у людей денег не было, дорожили каждой копейкой! Поэтому любое повышение тарифов воспринималось в штыки. Приходилось ходить на митинги, убеждать горожан», — рассказал Яковлев.

Он подчеркнул, что эту проблему тогда удалось решить. Также экс-губернатор отметил, что на посту градоначальника завершил не все проекты. Например, строительство кольцевой автодороги он запустил, зная, что объект будет готов уже при другом губернаторе.

«Это была не только самая сложная, но и самая интересная работа! Большой город, полный комплекс всех направлений: строительство, образование, здравоохранение, энергетика», — отозвался Яковлев о работе губернатора.

Сейчас Владимир Яковлев занимает пост президента Российского союза строителей. В интервью «Петербургскому дневнику» Яковлев поделился мнением о нынешнем губернаторе Северной столицы Александре Беглове.

«Беглов — очень грамотный человек. Он отлично знает ситуацию в городе и понимает, что необходимо делать для того, чтобы Петербург становился лучше, и чтобы жизнь в нем становилась лучше. Поэтому его нужно только поддерживать», — подчеркнул бывший градоначальник.

25 ноября 2019 года Яковлеву исполнилось 75 лет. Он сообщил, что отметит юбилей в Петербурге среди родственников и близких друзей.