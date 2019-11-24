Петербургские полицейские догнали в Карелии подозреваемого в убийстве

Санкт-Петербург, 24 ноября. Двадцатилетнего студента задержали на трассе «Сортавала» по подозрению в убийстве 37-летней сожительницы, сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

23 ноября в квартире дома на улице Коммуны было найдено тело женщины с ножевым ранением в области груди. Правоохранители выяснили, что принадлежащая жертве иномарка пропала.

Полиция возбудила уголовное дело об убийстве. В ходе оперативно-розыскных мероприятий автомобиль нашли в Приозерске. На 161-м километре трассы «Сортавала» правоохранители попытались задержать угонщика.

Им оказался молодой человек, который некоторое время проживал с погибшей. Во время погони водитель не справился с управлением и устроил ДТП на встречной полосе.

Студента задержали, ему предъявили обвинение, пишет «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские устрили погоню со стрельбой за угонщиком ВАЗ.