Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Петербуржцы заметили двух одиноких козлов на прогулке

41
0 Оставить комментарий

Петербуржцы заметили двух одиноких козлов на прогулке

Санкт-Петербург, 24 ноября. Пару козлов заметили жители Петербурга на Парашютной улице, фото появилось в соцсетях.

Черный козел и белая козочка спокойно прогуливались по тротуару мимо припаркованных автомобилей. Пользователи недоумевают, откуда в мегаполисе появились парнокопытные животные.

«Мы с Тамарой ходим парой», — шутят петербуржцы.

Напомним, что один из самых знаменитых козлов России — Тимур, прославившийся дружбой с тигром Амуром, умер 5 ноября. В Приморском сафари-парке хотят поставить памятник в его честь.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров