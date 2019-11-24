Петербуржцы заметили двух одиноких козлов на прогулке

Санкт-Петербург, 24 ноября. Пару козлов заметили жители Петербурга на Парашютной улице, фото появилось в соцсетях.

Черный козел и белая козочка спокойно прогуливались по тротуару мимо припаркованных автомобилей. Пользователи недоумевают, откуда в мегаполисе появились парнокопытные животные.

«Мы с Тамарой ходим парой», — шутят петербуржцы.

Напомним, что один из самых знаменитых козлов России — Тимур, прославившийся дружбой с тигром Амуром, умер 5 ноября. В Приморском сафари-парке хотят поставить памятник в его честь.