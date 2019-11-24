Беглов заявил, что все районы Петербурга получили паспорта готовности к зиме

Санкт-Петербург, 24 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги рабочей недели на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава города заявил, что все службы завершают подготовку к зиме. Все 18 районов получили паспорта готовности к отопительному сезону. Котельные Петербурга обеспечены резервными дизель-генераторами.



Беглов отметил, что накануне был в Центральном районе. Он обратил внимание на распределение снегоуборочной техники. 112 машин будут рассыпать противогололедные материалы во дворах, на тротуарах.



Губернатор пообещал, что в ближайшие два года в Шушарах откроются семь образовательных и два медицинских учреждения. Он добавил, что власти Петербурга контролируют развитие социальной инфраструктуры в новых районах.

Беглов отметил, что подписал постановление о выкупе детского сада на Понтонной улице. Здание полностью готово к работе. Правительство планирует открыть почти 190 объектов социнфраструктуры до 2025 года.



Глава города также проверил благоустройство прибрежной зоны за станцией метро «Новокрестовская». Он пообещал выделить средства на третью очередь Южной дороги и замкнуть пешеходное кольцо до Северной дороги. Все это делается для комфорта петербуржцев.



Беглов сообщил, что в этом году Петербург привлек 120 млрд рублей федеральных средств на развитие рынка газомоторного топлива. Новый вид топлива появится на заправках в Петро-Славянке, Пушкинском и Фрунзенском районах.

Природный газ дешевле, чем другие виды топлива, и экологичнее, резюмировал губернатор.