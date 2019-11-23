Беглов рассказал о результатах осмотра соцобъектов в Центральном районе

Санкт-Петербург, 23 сентября. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал об итогах рабочей поездки в Центральный район.

Глава города осмотрел Павловскую гимназию, стоматологию на улице Чайковского, офис врачей общей практики на Кременчугской улице. Также ему показали снегоуборочную технику и отчитались о подготовке к зиме.

«Что касается школы, фасад сделали очень хорошо, качественно. КГИОП хорошо поработал», — сказал губернатор, его слова приводят «Невские новости».

Беглов назвал положительной тенденцией открытие офиса врачей общей практики возле ЖК «Царская столица». Он пообещал, что такие медучреждения будут появляться в новых районах Петербурга.

Губернатор остался доволен посещением стоматологической поликлиники №9, где созданы хорошие условия для лечения детей. Стоматология была одной из первых медучреждений, которые перешли на систему «бережливой поликлиники».

Ранее сообщалось, что после осмотра снегоуборочной техники в Центральном районе Беглов прокомментировал меры борьбы с наледью на тротуарах. Он пояснил, что рабочие проведут реконструкцию тротуаров, чтобы вода с крыш попадала непосредственно в ливневую канализацию.