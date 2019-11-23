Беглов рассказал, как в Петербурге будут бороться с наледью на тротуарах

Санкт-Петербург, 23 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о новом способе борьбы с наледью на тротуарах.

По словам Беглова, тротуары реконструируют так, чтобы вода с крыш попадала сразу в ливневую канализацию. Это предотвратит оледенение тротуаров.

«Вся вода стекает по трубам и потом оказывается на тротуаре. То есть мы сверху убираем, а внизу получаем ту самую наледь», — пояснил губернатор существующее положение вещей, его слова приводят «Невские новости».

Ранее Беглов осмотрел снегоуборочную технику в Центральном районе. Коммунальщики сообщили, что готовы к зиме.

Губернатор также проинспектировал отремонтированное здание Павловской гимназии и пообщался с ее учениками. Ребята представили главе города проект в рамках программы «Твой бюджет».