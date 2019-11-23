Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Беглов рассказал, как в Петербурге будут бороться с наледью на тротуарах

961
0 Оставить комментарий

Беглов рассказал, как в Петербурге будут бороться с наледью на тротуарах

Санкт-Петербург, 23 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о новом способе борьбы с наледью на тротуарах.

По словам Беглова, тротуары реконструируют так, чтобы вода с крыш попадала сразу в ливневую канализацию. Это предотвратит оледенение тротуаров.

«Вся вода стекает по трубам и потом оказывается на тротуаре. То есть мы сверху убираем, а внизу получаем ту самую наледь»,  пояснил губернатор существующее положение вещей, его слова приводят «Невские новости».

Ранее Беглов осмотрел снегоуборочную технику в Центральном районе. Коммунальщики сообщили, что готовы к зиме. 

Губернатор также проинспектировал отремонтированное здание Павловской гимназии и пообщался с ее учениками. Ребята представили главе города проект в рамках программы «Твой бюджет».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров