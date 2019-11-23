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Беглову отчитались о готовности Центрального района к зиме

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Беглову отчитались о готовности Центрального района к зиме

Санкт-Петербург, 23 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов во время объезда Центрального района проверил готовность снегоуборочных машин к зиме.

Коммунальщики отчитались Беглову о готовности к отопительному сезону. По словам главы администрации Центрального района Петербурга Максима Мейксина, проблемным участком в районе является Гончарная улица.

«Сейчас мы делаем смотр техники, наличия сил, кровельщиков, которые должны убирать холодный чердак»,  — отметил губернатор, его слова приводят «Невские новости».

Беглов осмотрел уборочную технику на Новгородской улице. Вместе с главой города проверить технику приехали глава жилищного комитета Виктор Борщев и директор «Жилкомсервиса № 3 Центрального района» Наталья Вепхвадзе.

Беглову отчитались о готовности Центрального района к зиме

Ранее сообщалось, что в 2020 году все городские котельные перейдут на новый метод очистки нагревательных элементов. Он позволит не останавливать работу котельных для проведения профилактических работ.

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