Беглову отчитались о готовности Центрального района к зиме

Санкт-Петербург, 23 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов во время объезда Центрального района проверил готовность снегоуборочных машин к зиме.

Коммунальщики отчитались Беглову о готовности к отопительному сезону. По словам главы администрации Центрального района Петербурга Максима Мейксина, проблемным участком в районе является Гончарная улица.

«Сейчас мы делаем смотр техники, наличия сил, кровельщиков, которые должны убирать холодный чердак», — отметил губернатор, его слова приводят «Невские новости».

Беглов осмотрел уборочную технику на Новгородской улице. Вместе с главой города проверить технику приехали глава жилищного комитета Виктор Борщев и директор «Жилкомсервиса № 3 Центрального района» Наталья Вепхвадзе.

Ранее сообщалось, что в 2020 году все городские котельные перейдут на новый метод очистки нагревательных элементов. Он позволит не останавливать работу котельных для проведения профилактических работ.