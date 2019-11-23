Скелет младенца без рук и ног нашли на берегу реки в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 ноября. Скелет младенца нашли на берегу реки Ижора в Петербурге, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел днем 22 ноября, останки погибшего ребенка обнаружил 56-летний мужчина. По словам очевидца, на теле ребенка были видны гнилостные изменения.

Приехавшие на место ЧП правоохоанители выяснили, что труп лишен нижней части таза и конечностей. Останки передали судмедэкспертам.

В СК РФ по Колпинскому району начали доследственную проверку. Правоохранители выясняют личность матери ребенка, передает «360».

Ранее сообщалось, что в Чите на железнодорожных путях нашли обезглавленное тело мужчины в женской одежде.